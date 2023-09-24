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В стране и мире

Раскрыта связь между характером россиянок и типом их фигур

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Телесный психолог Анна Титова раскрыла связь между характером россиянок и типом их фигур. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

По словам эксперта, женщины с большой грудью, покатыми плечами, полными руками, слегла заметной талией и стройными ногами являются душой компании и выделяются своей энергичностью. Тип телосложения у представительниц данной фигуры называют яблоком. Такие россиянки достигают высоких должностей и успехов на трудовом поприще, но стараются не привлекать к этому особого внимания, хотя это требует внутренней работы и переживаний, добавила Титова.

«Женщины с выразительными бедрами, узкими талией и плечами считаются обладательницами самого женственного типа фигуры - груша. Они проявляют высокую чувствительность и эмпатию, всегда радуются и переживают за других. Часто ранимы, особенно когда сталкиваются с жестокостью, что вызывает эмоциональное опустошение. Поэтому стремятся улучшить мир и выбирают такие направления деятельности, как медицина, экология, благотворительность», - заявила психолог.

Среди прочего, Титова подчеркнула, что женщинам с пропорциональным типом фигуры - песочными часами - важна эмоциональная сфера.

«Они нуждаются в заботе о ком-то. Поэтому если такие девушки свободны от отношений, то все внимание переключается на коллег или животных. Однако одиночек среди них не так много. Рядом с ними обязательно есть партнер, которого согреют своим душевным теплом», - рассказала психолог.

В заключение собеседница издания высказалась об обладательницах прямоугольного типа с одинаковым объемом груди, талии и бедер, худыми руками и стройными ногами.

«Такие россиянки ценят семью, понимают их значимость в жизни, поэтому так стремятся найти баланс между карьерой и домом. А источником вдохновения и поддержкой в этом становится спутник жизни», - отметила она.

Ранее психолог Анна Титова раскрыла связь между характером россиян и их морщинами. По словам специалистки, самые эмоциональные представители населения, склонные к чрезмерной тревожности, имеют заломы на коже лба.

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Источник — lenta.ru
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