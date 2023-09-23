В Петербурге исчез режиссер Большого драматического театра

В Санкт-Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
40-летний театральный деятель бесследно исчез 21 сентября во время велопрогулки. Средств связи у Никанорова при себе не было.
22 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропал бывший гитарист и сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин.
Мужчина вышел из дома и не вернулся. Позднее он был найден живым, здоровью музыканта ничего не угрожает. При этом родственники Шаталина предпочли не разглашать подробности инцидента.
Фото vk.com/protheatre.
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