Стало известно о крушении самолета ЧВК Пригожина в Африке

23.09.2023 | 15:53

Самолет, предположительно принадлежащий частной военной компании (ЧВК) бизнесмена Евгения Пригожина, разбился в Африке. Об этом в Telegram пишет военный корреспондент Юрий Котенок.

По данным военкора, потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. Уточняется, что авиакатастрофа произошла в регионе Гао, Мали.

Причины аварии не называются.

Ранее газета The Washington Post писала о судьбе бойцов ЧВК Пригожина в Африке после трагедии с бизнесменом. От бойцов частной военной компании в Центрально-Африканской Республике потребовали подписать контракт с Министерством обороны.

По словам советника президента ЦАР Фиделя Гуанджика, если бойцы откажутся подчиняться Минобороны России, то им ничего не останется, кроме как покинуть страну. Газета также сообщила, что с аналогичной целью российская делегация посетила и Мали, где также действовала ЧВК.