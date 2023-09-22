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В стране и мире

Повышение МРОТ в России увеличит зарплаты более 4,5 миллиона человек

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В России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5 процента и превысит 19,2 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает РИА Новости.

По его словам, согласно поручению президента России Владимира Путина, МРОТ будет ускоренно увеличен. «Со следующего года в общей сложности — на 18,5 процентов, что существенно опередит темпы инфляции», — сказал Мишустин, добавив, что со следующего года он превысит 19,2 тысячи рублей.

При этом, как подчеркнул премьер, повышение МРОТ позволит вырасти зарплатам более 4,5 миллиона человек.

Мишустин также дал прогноз по доходам бюджета в 2024 году. По его словам, доходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются на уровне 35 триллионов рублей, при этом в следующем году несырьевые доходы бюджета могут вдвое превысить поступления от продажи нефти и газа.

Ранее Минтруд России подготовил законопроект, предлагающий с начала 2024 года увеличить МРОТ на 18,5 процента — до 19 242 рублей в месяц.

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рубля. Провести его индексацию в 2024 году предложил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Повышение МРОТ глава государства анонсировал в августе, обратив внимание на то, что это окажется значительно выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в стране.

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Источник — lenta.ru
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