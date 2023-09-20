20.09.2023 | 09:48

В районе аэропорта в Сочи произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, недалеко от воздушной гавани загорелся резервуар с топливом. До этого местные жители примерно в 05:15 мск услышали звук взрыва.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подтвердил факт ЧП. Он уточнил, что в Адлерском районе загорелся резервуар с дизельным топливом.

Площадь пожара составляет 96 квадратных метров.

По словам главы региона, пострадавших нет. С возгоранием борются более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются.

Источник фото - t.me/breakingmash.