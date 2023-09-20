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В стране и мире

Спасение женщины из квартиры с рухнувшим полом в Балашихе сняли на видео

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В Балашихе после взрыва газа в жилом доме сотрудники МЧС России спасли застрявшую на шестом этаже пенсионерку. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

На снятых спасателями кадрах видно, что женщина оказалась заблокирована в одной из поврежденных квартир, в которой рухнул пол.

Сотрудники МЧС просят россиянку отойти от обрыва и подгоняют к ее краю люльку автокрана, в которую ставят лестницу. После этого мужчины помогают пенсионерке аккуратно спуститься.

В ведомстве добавили, что пожилую женщину передали медикам.

Ранее появилось видео спасения еще одной жительницы поврежденного дома. На сделанных очевидцами кадрах видно, как сотрудник МЧС пытается направить пенсионерку в люльку автокрана, но из-за своего роста она не может самостоятельно в нее залезть. Тогда Тогда спасатель подхватывает женщину и на руках помогает выбраться из окна квартиры.

Источник видео - t.me/mchs_official.

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Источник — lenta.ru
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