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В стране и мире

В России предложили ограничить продажу алкоголя гражданам до 21 года

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Продажу крепкого алкоголя гражданам до 21 года необходимо запретить для того, чтобы сохранить здоровье молодых поколений. Это также актуально для роста ожидаемой продолжительности жизни, прежде всего мужчин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Единственная проблема этой инициативы — диссонанс между органами, осуществляющими экономическую политику, для которых продажи алкоголя представляют финансовый интерес, и органами, занимающимися здравоохранением. Последние понимают, что раннее потребление алкоголя в конечном счете приводит к увеличению смертности от внешних причин, — сказал Рыбальченко. — Я считаю, что экономика, основанная на пороках, порочна по своей сути».

Рыбальченко напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Достичь этого показателя без ограничений продажи алкоголя, по мнению эксперта, практически невозможно. И, наоборот, возможность роста продолжительности жизни подтверждает опыт территорий трезвости в Якутии.

Во многих странах подобное ограничение уже существует. В США, к примеру, в большинстве штатов запрещено употреблять алкоголь до 21 года.

Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что именно крепкий алкоголь оказывает особенно пагубное влияние на растущий организм. И наиболее актуально это для молодых людей до 21 года, ведь к этому времени организм человека еще не успевает сформироваться окончательно.

«Об этом говорят и ученые: организм окончательно формируется в 18-20 лет, а мозг достигает пика развития к 25 годам, — напомнил Рыбальченко. — Кроме того, мы, к сожалению, являемся лидерами по потреблению крепкого алкоголя. Несмотря на то, что потребление алкоголя на душу населения сократилось, показатели по крепким напиткам все еще критически высокие».

Ранее стало известно, что активнее всего в России в первом полугодии 2023 года закупали алкоголь жители Ненецкого автономного округа. В самом малонаселенном регионе страны (около 41 тысячи жителей), входящем также в состав Архангельской области, розничные продажи спиртного на одного жителя в указанный период составили 6,2 литра этанола.

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Источник — lenta.ru
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