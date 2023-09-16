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В стране и мире

В России появится повод для повышения цен на гамбургеры и пиццу

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Налог на добавленную стоимость (НДС) для отдельных категорий фастфуда — гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры, замороженная пицца и другие похожие блюда — с 1 октября закрепят на уровне 20 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В настоящее время указанный фастфуд можно отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения, и многие российские суды соглашались с таким определением. В результате владельцы предприятий платили НДС не 20 процентов, а 10.

Изменения в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности закрывают такую лазейку. Таким образом, уточнение тарифа дает повод для повышения цен на популярные продукты.

Представители крупнейших российских сетей быстрого питания «Вкусно — и точка», Rostic`s и «Бургер Кинг» в комментарии «Интерфаксу» указали, что готовы следовать новым правилам и платить увеличенный НДС. Однако они не уточнили, готовится ли пересмотр ценовой политики.

Ранее сообщалось, что «Вкусно — и точка» перестала кормить бесплатными обедами своих охранников и уборщиков в целях оптимизации зарплат. До этого компания повысила цены в своих кафе (бывшие «Маккафе») в среднем на десять рублей для каждой позиции.

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Источник — lenta.ru
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