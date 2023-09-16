В России оценили возможность бойкота Олимпийских игр

16.09.2023 | 13:31

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов оценил возможность бойкота Олимпийских игр.

Его слова приводит РИА Новости.

«Я полностью поддерживаю слова [главы Олимпийского комитета России] Станислава Позднякова о том, что бойкотировать Олимпийские игры не следует. Если хоть какие-то шансы у наших спортсменов есть, то ими надо воспользоваться. Мы не должны хлопать дверью — они, Международный олимпийский комитет (МОК), только этого и ждут», — заявил Титов. Он добавил, что каждый спортсмен должен самостоятельно решать вопрос об участии в Играх.

Ранее Поздняков назвал бойкот Олимпиады путем в никуда. «Мы живем в цивилизованном демократическом государстве. Поэтому бойкот со стороны ОКР невозможен. Нас не приглашают — бойкотировать нечего», — заявил он, отметив, что решение об участии в турнире должно оставаться за атлетами.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх-2024 в Париже не принято.