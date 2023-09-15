Итоги выборов: абсолютное большинство голосов - у «Единой России»

15.09.2023 | 16:47

По итогам ЕДГ-2023 24,5 тысячи депутатских мест замещают кандидаты от партии - за них проголосовали более 24 млн избирателей, пишет ER.ru.

В рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещались около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. «Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь генсовета на совместном заседании бюро высшего и президиума генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.

«На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от «Единой России». Все они одержали уверенные победы с серьезным отрывом в этой гонке. Среди наших кандидатов более 85% голосов получили губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин», - сообщил Андрей Турчак.

В 4 регионах - Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области - состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

«Везде победа за «Единой Россией». Депутатами избраны Солтан Узденов, Юрий Нестеренко, Сергей Еремин и Дмитрий Аверов», - перечислил секретарь генсовета.

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. Самую мощную поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата или 78%, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

«На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 тысяч из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%», - отметил Андрей Турчак.

В Иркутской области на выборах в заксобрание партия получила 54,6% по списку - с учетом одномандатных округов взяла 35 из 45 мандатов.

«В 2018 году у нас было 27,8% за список и в общей сложности 17 мандатов из 45, то есть не было большинства. Сейчас большинство есть – это две трети, и мы может принимать в Иркутской области любые решения на уровне регионального парламента», - сказал Андрей Турчак.

В Забайкальском крае на выборах в заксобрание у партии почти 57% по списку, с учетом одномандатных округов 42 из 50 мандатов. По итогам ЕДГ-2018 было 28% за список и в общей сложности 21 мандат.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

В заключение Андрей Турчак отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы президента.

«Партия к ним готова», - заключил он.