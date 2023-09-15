Двое россиян приняли женщин-грибников за закладчиков и напали на них с битой

В Подмосковье двое мужчин с битой напали на женщин в лесу, приняв их за закладчиков. Об этом сообщает издание Baza.
Все случилось утром 13 сентября. Во время сбора грибов две женщины столкнулись с неизвестными. Один из них был одет в камуфляжный костюм и берцы, другой — держал в руках предмет, похожий на биту.
Женщины испугались и начали убегать, а мужчины устроили за ними погоню.
В итоге женщинам удалось скрыться, неизвестных задержали.
В полиции мужчины пояснили, что являются антизакладчиками, а в лесу на добровольных началах искали тех, кто прячет запрещенные вещества. Они решили проверить женщин-грибников, но те убежали. Проводится проверка.
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