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В стране и мире

Стало известно о погибших при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе

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Два человека погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судоремонтный завод в Севастополе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Также стало известно, что число пострадавших в результате ракетного удара выросло до 26 человек. Все они — сотрудники завода.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали крылатыми ракетами Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, из-за чего начался пожар.

Предварительно, повреждены два корабля, находившиеся на ремонте.

Кроме того, Минобороны России сообщило, что три безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота в Севастополе. Все украинские надводные беспилотники уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».

Фото - t.me/razvozhaev.

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Источник — lenta.ru
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