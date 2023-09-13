Сетевое издание|18+|Среда|13 сен 2023|12:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянка с тремя детьми захлебнулась в съехавшем в кювет автомобиле

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Омской области машина, внутри которой находилась женщина с тремя детьми, съехала в кювет — все находящиеся в автомобиле люди захлебнулись. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона, передает РИА Новости.

По информации прокуратуры, 26-летняя россиянка ехала за рулем ВАЗ по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района и не справилась с управлением, из-за чего съехала в заполненный водой кювет.

Автомобиль при падении перевернулся. Внутри находились мальчики в возрасте 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка.

Муж россиянки не сразу начал искать супругу с детьми, так как думал, что она поехала копать картошку к родственникам. Автомобиль женщины, внутри которого также находились трое детей, нашли не сразу, так как кювет, куда упала машина, был окружен кустами.

Ранее в Башкирии пьяная россиянка за рулем ВАЗ-2114 с тремя пассажирами съехала в Ямашлинское водохранилище. Сидевшая за рулем 47-летняя женщина смогла самостоятельно выбраться из машины, трое ее пассажиров захлебнулись.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте