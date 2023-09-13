Россиянка с тремя детьми захлебнулась в съехавшем в кювет автомобиле

13.09.2023 | 11:08

В Омской области машина, внутри которой находилась женщина с тремя детьми, съехала в кювет — все находящиеся в автомобиле люди захлебнулись. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона, передает РИА Новости.

По информации прокуратуры, 26-летняя россиянка ехала за рулем ВАЗ по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района и не справилась с управлением, из-за чего съехала в заполненный водой кювет.

Автомобиль при падении перевернулся. Внутри находились мальчики в возрасте 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка.

Муж россиянки не сразу начал искать супругу с детьми, так как думал, что она поехала копать картошку к родственникам. Автомобиль женщины, внутри которого также находились трое детей, нашли не сразу, так как кювет, куда упала машина, был окружен кустами.

Ранее в Башкирии пьяная россиянка за рулем ВАЗ-2114 с тремя пассажирами съехала в Ямашлинское водохранилище. Сидевшая за рулем 47-летняя женщина смогла самостоятельно выбраться из машины, трое ее пассажиров захлебнулись.