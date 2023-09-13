Отсидевший 13 лет за чужое преступление россиянин получил 31 миллион рублей

13.09.2023 | 16:27

Житель Башкирии 86-летний Фатхулла Исхаков, который отсидел 13 лет в советской тюрьме за чужое преступление, получил 31 миллион рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина запрашивал у Министерства финансов России 450 миллионов рублей в качестве компенсации — именно в такую сумму он оценивал свои страдания.

Исхаков больше полувека боролся за восстановление честного имени. Добиться этого пенсионеру удалось только в мае 2023 года. Решение Верховного суда России стало беспрецедентным — впервые в стране был отменен столь давний приговор по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее мужчина рассказал «Ленте.ру» о жизни после несправедливого срока. По его словам, приговор уничтожил всю его жизнь.

«У меня забрали жену, мать, сына. (...) Со своим здоровьем и упорством я бы космонавтом стал. Вместо этого у меня множество болячек. (...) Осторожничаю даже там, где не надо», — отметил он.