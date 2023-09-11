Сетевое издание|18+|Понедельник|11 сен 2023|17:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Правительство призвали принять меры из-за рекордных цен на такси

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вице-спикер Госдумы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал правительство отложить введение ряда требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» до 2025 года из-за резкого роста цен на перевозки, пишут «Известия» со ссылкой на его письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В обращении Чернышов напоминает, что в августе Росстат сообщил о росте стоимости поездки до десятилетнего рекорда - 32,5 рубля за километр. У такой динамики есть несколько причин - подорожание машин, топлива, необходимость индексации зарплаты водителям. Большой вклад в рост цен сделало и принятие «закона о такси», отмечает вице-спикер Госдумы.

Он обратил внимание, что новые меры разрешают региональным властям определять требования к оформлению автомобилей такси, их цвету и экологическому классу. «Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования. Чтобы соблюсти требования, водители вынуждены идти на дополнительные траты, либо прекращать работу, либо уходить на черный рынок пассажирских перевозок», - указал Чернышов.

Ранее убрать часть норм из «закона о такси» просило Объединение самозанятых России, в котором состоит более 70 тысяч перевозчиков. Руководитель общественной организации Игорь Жмакин отмечал, что Россия «возвращается в 1990-е» - многие таксисты снова могут уйти в нелегальное поле, что скажется на безопасности поездок.

Основные положения «закона о такси» начали действовать с 1 сентября. Помимо указанных норм, он вводит требование к службам заказа такси автоматически передавать ФСБ доступ ко всем данным о перевозках, местоположении такси и водителя. Кроме того, документ обязал водителей такси покупать полис ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в 10-12 раз выше стандартного. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) прогнозировали, что из-за неподъемных цен на ОСАГО с российского рынка такси может уйти треть водителей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте