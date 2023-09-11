Правительство призвали принять меры из-за рекордных цен на такси

11.09.2023 | 17:09

Вице-спикер Госдумы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал правительство отложить введение ряда требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» до 2025 года из-за резкого роста цен на перевозки, пишут «Известия» со ссылкой на его письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В обращении Чернышов напоминает, что в августе Росстат сообщил о росте стоимости поездки до десятилетнего рекорда - 32,5 рубля за километр. У такой динамики есть несколько причин - подорожание машин, топлива, необходимость индексации зарплаты водителям. Большой вклад в рост цен сделало и принятие «закона о такси», отмечает вице-спикер Госдумы.

Он обратил внимание, что новые меры разрешают региональным властям определять требования к оформлению автомобилей такси, их цвету и экологическому классу. «Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования. Чтобы соблюсти требования, водители вынуждены идти на дополнительные траты, либо прекращать работу, либо уходить на черный рынок пассажирских перевозок», - указал Чернышов.

Ранее убрать часть норм из «закона о такси» просило Объединение самозанятых России, в котором состоит более 70 тысяч перевозчиков. Руководитель общественной организации Игорь Жмакин отмечал, что Россия «возвращается в 1990-е» - многие таксисты снова могут уйти в нелегальное поле, что скажется на безопасности поездок.

Основные положения «закона о такси» начали действовать с 1 сентября. Помимо указанных норм, он вводит требование к службам заказа такси автоматически передавать ФСБ доступ ко всем данным о перевозках, местоположении такси и водителя. Кроме того, документ обязал водителей такси покупать полис ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в 10-12 раз выше стандартного. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) прогнозировали, что из-за неподъемных цен на ОСАГО с российского рынка такси может уйти треть водителей.