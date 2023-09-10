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В стране и мире

Россияне оказались не готовы к покупке нового авто из-за высоких цен

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Абсолютное большинство российских автовладельцев, опрошенных исследовательским холдингом «Ромир», заявили, что сейчас не лучшее время для покупки нового авто. Такой ответ дали 82 процента респондентов.

Как отмечают авторы исследования, в последние полтора года доля таких автовладельцев стабильно оказывается больше 80 процентов. При этом за последние шесть месяцев увеличилась доля ожидающих роста цен на новые автомобили (плюс 6 процентных пунктов за полгода, до 71 процента).

За тот же период с 18 до 28 процентов выросла доля автовладельцев, отметивших улучшение ассортимента новых автомобилей. Тем не менее многие респонденты, особенно те, кто приобретал машину 10 лет назад и более, называют текущие цены завышенными и не спешат делать дорогостоящие инвестиции, отметила старший директор по работе с клиентами «Ромира» Людмила Фукова.

По ее словам, недостаток предложений в ценовом сегменте до двух миллионов рублей приводит к тому, что многим покупателям «менее интересен рынок новых автомобилей, и в первую очередь они рассматривают подержанные».

Согласно августовской статистике, за месяц в России было продано 109,7 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Однако некоторые автоэксперты ожидают снижения продаж уже в сентябре, в связи с тем, что на объемах реализации машин скажутся влияние нового валютного курса и повышение утилизационного сбора.

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Источник — lenta.ru
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