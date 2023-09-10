Россиянам предрекли подорожание строительства частных домов

10.09.2023 | 11:55

Эксперты, опрошенные РИА Новости, предрекли подорожание строительства частных домов в России из-за курса рубля и роста стоимости стройматериалов.

Подорожание строительных материалов продолжится и в дальнейшем составит 20-25 процентов, заявил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Относительно сентября 2022 года строительство частных домов вырастет на 10-25 процентов в зависимости от сегмента рынка и материалов, полагают эксперты. Импортные составляющие за год подорожали на 20-60 процентов, отечественные, по данным Росстата за август, прибавили в цене незначительно - всего три процента.

Директор по маркетингу «Коттеджное и малоэтажное строительство» компании «Технониколь» Татьяна Суворова указала, что существенная доля импортных товаров сохраняется среди отделочных материалов, сантехники, инженерного оборудования - например, насосов и автоматики.

Она добавила, что в России сокращается количество работников-мигрантов из-за падения рубля, поэтому дефицит кадров спровоцирует рост оплаты труда на 10-20 процентов.

Ранее «Известия» сообщили, что на федеральных, региональных и местных стройках дорог и домов в России рабочие могут начать использовать золу и шлаки - применение угольных отходов позволит властям сэкономить 113 миллиардов рублей к 2035 году.