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В стране и мире

В Роскачестве назвали способ вернуть деньги за плохой ремонт

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Россияне могут вернуть деньги за плохо выполненный ремонт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роскачестве. В организации рассказали, что нужно учесть, чтобы в случае проблем удалость взыскать средства с подрядчика.

«Чтобы иметь возможность разговаривать с подрядчиком на языке закона, вы должны с самого начала подстраховаться и обязательно заключить договор по всем правилам. В этом случае вы сможете обращаться к законам РФ: Закону "О защите прав потребителей" и Гражданскому кодексу (ГК РФ). Статьи 730 — 739 касаются договоров бытового подряда, к которым относится и договор на ремонт. В статье 730 ГК РФ указывается, что законом "О защите прав потребителей" регулируются все вопросы, которые не регламентируются самим ГК», — сообщили в Роскачестве.

Гарантии прав заказчика заключаются в том, что заказчик может отказаться как от дополнительных услуг, которые не указаны в договоре, так и от исполнения работ вообще. Для этого нужно лишь оплатить ту часть работы, которая уже выполнена, отметили эксперты.

Очень важно при составлении договора перечислить в нем все работы, которые предполагаются, а также расценки исполнителей. В дальнейшем эти данные могут меняться только при согласии сторон и составлении дополнительных договоров на исполнение работ.

Согласно закону, до начала работ исполнитель и заказчик должны договориться о финальном результате. Если строители пытаются юлить и отвечают размыто, есть смысл задуматься о том, чтобы поискать других ремонтников, посоветовали в Роскачестве.

В статье 733 ГК РФ сказано, что при заказчик полностью оплачивает материалы. Важно знать, что если цена указана в договоре, а в магазине она меняется после заключения договора, то перерасчет не производится. Зачастую заказчику и исполнителю удается решить вопрос между сабой в случае споров.

Если вас пытаются обмануть и завысить стоимости материалов, договор станет вашей защитой, и суды встанут на вашу сторону. А если работы проводятся с использованием материала заказчика, этот материал подробно описывается в договоре — количество, стоимость, сфера применения, и так далее

Роскачество

«Отдельный важный вопрос — условия эксплуатации квартиры или дома после ремонта. Исполнитель обязан предупредить заказчика обо всех нюансах, и если это не было сделано, а ремонт в результате пострадал, можно обращаться в суд и требовать компенсацию», — отметили в Роскачестве

Недостатки в ремонте

Если в течение пяти лет заказчик обнаруживает недостатки, связанные с некачественно выполненными работами, он может предъявить исполнителю претензии. Он может потребовать устранить проблемы, переделать работы или возместить расходы. Если же исполнитель отказывается, можно обратиться в суд.

«Перед обращением в судебные органы вам потребуется собрать доказательства своей правоты — фото- и видеозаписи, показания свидетелей, и так далее. Конечно, нужно будет предоставить договор, из которого будет понятно, какова была первоначальная договоренность», — рассказали специалисты организации.

Вообще желательно сразу перед приемом работы сделать фото и видео, зафиксировать состояние квартиры в том виде, как ее вам передают. Это освободит вас от подозрений относительно того, что ваши действия стали причиной возникновения недостатков.

В некоторых случаях может потребоваться заключение независимой экспертизы. Ее стоимость можно будет также взыскать с ответчика, если суд признает его вину.

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Источник — lenta.ru
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