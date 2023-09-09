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В стране и мире

Российский суд приравнял эмодзи к подписи в документах

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Суд в Ростове-на-Дону счел эмодзи «большой палец вверх» достаточным для закрепления договоренностей в споре заказчика и предпринимателя. Об этом сообщает РБК.

Из постановления суда от 29 июня следует, что весной 2022 года предприниматель заключила договор на поставку мобильного торгового киоска. В документе прописывалось, что стороны признают юридическую силу всех документов, тексты которых получены по электронной почте или прочим каналам связи. Кроме этого, указывалось, что цвета нижней и верхней части киоска будут утверждены сторонами дополнительными соглашениями.

Позже стало известно, что фургон не был поставлен в срок, из-за этого заказчик направила претензию. На это исполнитель ответил, что дополнительного соглашения о цвете панелей заключено не было. По словам мужчины, изготовить киоск к указанной дате было невозможно.

Ростовский суд постановил, что стороны обсуждали в переписке в соцсетях стороны и размер объекта. В апреле прошлого года исполнитель указал: «Хорошо, желтая полоска на белом фоне». В ответ он получил смайлик «большой палец вверх».

В постановлении суда сказано, что этот знак при общении в интернете означает «хорошо». В дальнейшей переписке ответчик не попросил уточнений. Он воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения.

В августе Верховный суд России вынес решение, в котором признал законным увольнение сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медицинского освидетельствования. Эксперты также напомнили, что россиянам запрещено появляться в пьяном виде не только на своем рабочем месте, но и в целом на всей территории организации-работодателя или объекта, где работник должен выполнять свои должностные обязанности.

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Источник — lenta.ru
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