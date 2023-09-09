Эксперт рассказал об опасности зарядки телефона в общественных местах

09.09.2023 | 13:34

Бесплатными зарядными станциями в общественных местах пользоваться небезопасно. При себе на всякий случай лучше иметь собственные «зарядники», рассказал агентству «Прайм» эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов.

Как отметил специалист, на Западе участились случаи, когда хакеры получают доступ к гаджетам, которые заряжаются в аэропортах, кафе, отелях и торговых центрах.

По словам Магомедова, злоумышленники придумали способ использования USB-портов для внедрения на устройства вредоносных программ, то есть вирусов. К кабелю они прикрепляют небольшой накопитель, внутри которого — код или программа. Они используют недостатки в системе безопасности конкретного приложения для заражения гаджета.

Чаще всего в данной ситуации уязвимы старые модели смартфонов, которые хорошо изучены хакерами. Таким образом, хакеры получают полный доступ к данным на устройстве, отметил Магомедов.

Таким атакам подвержены зарядные устройства, расположенные на улице, в парках, скверах. Однако эксперт подчеркнул, что такой вид сервиса в России еще недостаточно развит, поэтому подобных преступлений пока не фиксируется.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, что хакеры могут проникнуть в устройства с помощью старых подключений к Wi-Fi, сохранившихся на гаджете. При подключении к Wi-Fi смартфоны автоматически сохраняют учетные данные. Если впоследствии их не удалять, на гаджете может появиться большой список из старых неиспользуемых подключений, объяснили эксперты.