В России захотели сделать бесплатным проезд одной остановки в транспорте

07.09.2023 | 11:46

В России предложили отменить плату за проезд одной остановки в городском наземном транспорте. С такой инициативой к министру транспорта Виталию Савельеву обратился депутат Государственной Думы Борис Чернышов. Текст предложения оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Парламентарий отметил, что стоимость проезда в общественном транспорте увеличивается каждый год.

«Для семей, где все члены передвигаются по городу именно таким образом, затраты составляют значительную часть бюджета. При этом качество предоставляемых услуг не всегда соответствует нормам. Например, если салон автобуса или трамвая переполнен, у человека, которому нужно проехать всего одну остановку, зачастую просто нет физической возможности успеть оплатить проезд. Однако это не освобождает пассажира от административной ответственности за безбилетный проезд», — добавил он.

При этом пройти остановку пешком, по словам депутата, не всегда позволяет состояние здоровья или время.

«Считаю необходимым отменить обязанность оплаты проезда одной остановки в городском наземном транспорте и, соответственно, не накладывать административную ответственность за это», - предложил депутат Государственной Думы Борис Чернышов.

Чернышов сообщил, что в настоящее время разрабатывает соответствующий законопроект. «Отмечу, что его реализация не повлечет за собой финансовой нагрузки на транспортную отрасль России», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что в России в 2024 году появится водоробус.

В феврале 2022 года Минэнерго России предложило к 2030 году перевести десять процентов городского и междугородного пассажирского транспорта на водород.