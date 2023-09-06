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В стране и мире

В России пенсионерка заблудилась в чаще и выжила благодаря находке в лесу

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В Пермском крае пенсионерка заблудилась в лесу и выжила после нескольких дней, проведенных в лесной чаще. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» на сайте.

О пропаже 70-летней женщины издание сообщило 2 сентября, когда к поискам россиянки подключились волонтеры. Помимо них, ее разыскивали сотрудники полиции. Найти женщину удалось только после расширения географии поиска.

Пенсионерка, которая к моменту обнаружения прошла более 50 километров, рассказала, что в первую ночь ей пришлось спать на голой земле. Перед этим ей пришлось форсировать лесную реку. На второй день женщина нашла в лесу избу, в которой нашла оставленные охотниками припасы. Там она прожила два дня, питаясь консервами и чаем.

Женщину доставили в город, медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Бурятии девушка не смогла самостоятельно выйти из леса и 18 дней искала дорогу домой. Она самостоятельно смогла выйти к дороге, где ее обнаружили спасатели. Девушка была сильно истощена.

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Источник — lenta.ru
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