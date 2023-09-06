Акулы напали на катамаран с россиянами в Тихом океане

06.09.2023 | 10:21

Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. Об этом сообщается в ее официальном Telegram-канале.

В состав экспедиции входят россияне Евгений Ковалевский и Станислав Березкин и француз Винсент Томас Этьен.

Первая атака хищника произошла в понедельник, 4 сентября. Тогда был поврежден задний левый баллон катамарана, из-за чего судно полностью погрузилось под воду. В аварийном состоянии путешественникам удалось продержаться еще примерно сутки и пройти около 160 километров.

На следующий день акулы повредили уже правый баллон катамарана. После этого он потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS, и через 45 минут к судну подошел сухогруз Dugong Ace, куда эвакуировали путешественников.

Отмечается, что в катамаране отсутствовали специальные приборы для его погрузки на борт, поэтому мореплаватели приняли решение оставить его в океане. На спасательном корабле экипаж направился в другой австралийский город — Брисбен.

Ранее в августе на испанского туриста, приехавшего для серфинга во Флориду, напала акула во время катания. Во время инцидента мужчина находился в безопасном месте возле причала. Тем не менее хищник заметил его и укусил за щиколотку.