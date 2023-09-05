Первоначальный взнос по льготной ипотеке увеличат

05.09.2023 | 10:28

Правительство России планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов, а также снизить предельную величину субсидии кредитным организациям на 0,5 процентных пункта. Об этом сообщают «Ведомости».

«Льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», — заявил эксперт газеты. Он добавил, что основными рисками являются несбалансированность рынка недвижимости и продолжающийся рост цен. Чтобы ситуация нормализовалась, нужно привести спрос в соответствие с темпами роста предложения.

Источник журналистов в правительстве согласен с необходимостью ограничения льгот по ипотеке. При этом увеличение первоначального взноса на 5 процентных пунктов и снижение субсидии на 0,5 процентных пункта он считает слишком осторожным решением, которого недостаточно для эффективного охлаждения рынка.

В институте развития также поддержали изменение параметров по льготным кредитам на жилья, отметив, что разница между льготной и рыночной ставками стала чересчур заметной.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести новую программу льготной ипотеки. Инициатива предполагает, что льготными кредитами на жилье смогут воспользоваться молодые семьи без детей.