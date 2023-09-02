Россиянам напомнили об ответственности за порчу общего имущества в домах

02.09.2023 | 12:08

Начиная с 1 октября 2023 года, собственников квартир, по вине которых пострадало общедомовое имущество, ждут штрафы. Об ответственности за это россиянам напомнила адвокат Оксана Грикевич, ее слова приводит aif.ru.

Юрист отметила, что в соответствии с поправками, внесенными в Гражданский кодекс, собственникам квартир, из-за которых случились пожар, потоп или акт вандализма, по требованию управляющей компании (УК) придется выплатить компенсацию за нанесенный общему имуществу ущерб.

Помимо этого, УК может обязать заплатить штраф тех, кто нарушает требования противопожарной безопасности, храня вещи в общем холле.

«Понятно, что виновных сначала нужно будет установить. Но с развитием систем видеонаблюдения или с помощью бдительных соседей это будет реально», — убеждена Грикевич.

В августе член Адвокатской палаты города Москвы Иван Пташник рассказал, что введение платы за порчу подъездов может увеличить расходы россиян на квартиры.