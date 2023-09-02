Сетевое издание|18+|Суббота|2 сен 2023|12:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам напомнили об ответственности за порчу общего имущества в домах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Начиная с 1 октября 2023 года, собственников квартир, по вине которых пострадало общедомовое имущество, ждут штрафы. Об ответственности за это россиянам напомнила адвокат Оксана Грикевич, ее слова приводит aif.ru.

Юрист отметила, что в соответствии с поправками, внесенными в Гражданский кодекс, собственникам квартир, из-за которых случились пожар, потоп или акт вандализма, по требованию управляющей компании (УК) придется выплатить компенсацию за нанесенный общему имуществу ущерб.

Помимо этого, УК может обязать заплатить штраф тех, кто нарушает требования противопожарной безопасности, храня вещи в общем холле.

«Понятно, что виновных сначала нужно будет установить. Но с развитием систем видеонаблюдения или с помощью бдительных соседей это будет реально», — убеждена Грикевич.

В августе член Адвокатской палаты города Москвы Иван Пташник рассказал, что введение платы за порчу подъездов может увеличить расходы россиян на квартиры.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте