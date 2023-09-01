В московском СИЗО появились «камеры ужаса»

01.09.2023 | 16:34

В московском СИЗО «Матросская Тишина» снова появились так называемые камеры «тубонара» с «адскими условиями» для содержания. Туда в числе прочих попал экс-директор АНО «Музей славянской культуры» Антон Голубцов. Об этой проблеме для издания «Московский комсомолец» написала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

«Тубонар» — название для камер, где содержатся пациенты туберкулезного отделения. «Разбитая камера, не имеет пола, сантехника отсутствует, на стене и потолке плесень, проволока идет по воздуху, разные оголенные концы провода болтаются тут и там», — описывает условия в камере Голубцов. Между собой заключенные называют такие камеры «пресс-хатами».

Меркачева рассказывает, что около шести лет назад в том же СИЗО были обнаружены ВИП-камеры для состоятельных заключенных и так называемые камеры ужаса, куда сажали бедных арестантов. По ее словам, эта проблема была решена, а виновные, устроившие такую систему, были наказаны. Однако в 2023 году камеры «тубонара» снова появились.

Сотрудники СИЗО пообещали Меркачевой сделать ремонт в подобных камерах и не заселять в адские условия заключенных. Однако бывший сотрудник УФСИН по Москве признался, что ремонт был сделан далеко не во всех камерах подобного типа. Меркачева описывает, что стены в таких камерах будто пережили бомбежку, а в помещении постоянно стоит смрад и гул. При этом утверждается, что жалобы заключенных на условия содержания не передавались в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

«Прошу считать материал официальным обращением к директору ФСИН России А.А. Гостеву», — заключает Меркачева.

Ранее четверо сотрудников СИЗО «Матросская Тишина» стали фигурантами уголовного дела о нарушении прав заключенных. По выявленным фактам возбуждены четыре уголовных дела по пунктам «а», «г» части 3 статьи 286 УК РФ («превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц или организованной группой»).