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В стране и мире

Ирина Волк: Информация о запрете установки видеорегистраторов на лобовые стекла автомобилей не соответствует действительности

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«Сегодня пресс-центром МВД России было распространено информационное сообщение о вступлении в силу с 1 сентября 2023 года изменений в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В нем содержался призыв к представителям СМИ при подготовке публикаций на данную тему тщательно проверять полученные сведения и не допускать распространения недостоверных сведений.

В то же время ряд СМИ и интернет-изданий ошибочно интерпретировали содержание постановления Правительства Российской Федерации, которым внесены указанные изменения, и опубликовали материалы, вводящие в заблуждение аудиторию. В частности, в них утверждалось, что с 1 сентября введен полный запрет на установку видеорегистраторов и других гаджетов на лобовое стекло автомобилей и административная ответственность за их установку.

Повторно разъясняем, что в части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом Перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло. Требования к обзорности транспортного средства не пересматривались и коррелируются с нормативными предписаниями аналогичного перечня, который впервые был утвержден в 1993 году.

Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла, применялось и прежде. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает.

Кроме того, обращаем внимание, что в связи со в вступлением в силу Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в части административной ответственности за нарушения требований законодательства в области безопасности дорожного движения ничего не изменилось. Введение дополнительных мер ответственности в виде новых штрафов и иных наказаний указанными изменениями не предусмотрено.

При этом ряд ранее существовавших требований, которые непосредственно не влияют на вероятность совершения ДТП, теперь исключены из Перечня. Так, с 1 сентября отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности.

Призываем представителей СМИ и блогеров внимательно изучать содержание информационных сообщений МВД России, не допускать их произвольного трактования, воздержаться от некорректных броских заголовков, вводящих в заблуждение читателей. Пресс-центр МВД России и Госавтоинспекция всегда готовы представить подробный комментарий по вопросам, относящимся к своей компетенции», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Источник — mvdmedia.ru
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