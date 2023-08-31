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В стране и мире

В российском регионе комбайнер погнался за детьми на покосе и попал на видео

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В Сибири комбайнер чуть не задавил 12-летнего мальчика на покосе. В отношении него завели уголовное дело, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Возвращаясь со смены, мужчина заметил детей, косивших траву, на территории его покоса и решил припугнуть их, начав за ними погоню на многотонной машине. Увидев приближающийся комбайн, ребята разбежались, но один из них работал шумным триммером и поздно заметил происходящее.

«Водитель умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки (установки шириной 9 м для скашивания сельскохозяйственных культур). Мальчик не на шутку испугался, запутался в траве и упал. От страшной трагедии ребенка отделили несколько метров, мужчина все же остановил технику», — сказано в сообщении прокуратуры российского региона.

Мать пострадавшего подала заявление в полицию, но там в возбуждении дела отказали. Однако районный прокурор изучил собранные материалы и получил показания женщины, после чего уголовное дело завели по части 1 статьи 119 УК РФ. Теперь с мужчины могут взыскать компенсацию морального вреда и трат на лечение мальчика у психолога.

Ранее подростки решили ограбить дом профессионального боксера-тяжеловеса и едва смогли сбежать. У одного из злоумышленников предположительно был с собой нож.

Видео - t.me/krpronws.

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Источник — lenta.ru
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