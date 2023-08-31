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В стране и мире

Прихожанка российского храма после молитвы похитила мощи Николая Чудотворца

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В Ленинградской области похитили мощи святого Николая Чудотворца. Об этом в Telegram сообщает издание Baza.

ЧП произошло в Кировске, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Прихожанка в платке попросила вынести ей мощи святого для молитвы. Ее просьбу удовлетворили.

После того как женщина завершила обряд и перекрестилась, она забрала реликвию с собой, села в машину и уехала.

Полиция начала розыск похитительницы и украденных мощей.

В апреле в Новгородской области суд приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянина, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря в 2020 году.

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Источник — lenta.ru
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