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В стране и мире

Уснувшего на улице сотрудника ТНТ обокрали почти на два миллиона рублей

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29-летний сотрудник телеканала ТНТ по имени Александр уснул на улице и потерял оборудование почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Как утверждает издание, Александр немного выпил после рабочего дня и уснул на скамейке на улице, оставив рядом с собой рабочее оборудование.

Когда сотрудник ТНТ проснулся, то не обнаружил чемодан и кофр, в котором лежали 70 радиостанций «Моторола» и 20 зарядных устройств общей стоимостью 1,8 миллиона рублей.

После того, как Александр понял, что его обокрали, он обратился в полицию. По камерам удалось оперативно найти вора: он спрятал чемодан и кофр в одном из соседних подъездов.

Ранее компьютерный специалист Гай Гома, который дал 17 лет назад по ошибке интервью телеканалу «Би-би-си» и прославился благодаря этому, решил подать в суд на корпорацию из-за отсутствия гонорара за вирусный ролик. Видео с его участием набрало пять миллионов просмотров на YouTube-аккаунте телеканала.

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Источник — lenta.ru
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