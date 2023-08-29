Сетевое издание|18+|Вторник|29 авг 2023|18:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Власти спрогнозировали снижение цен на мясо птицы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Рост цен на мясо птицы в стране связан с сезонностью, уже с сентября ожидается снижение стоимости. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства России, комментарий ведомства приводит «Прайм».

По словам пресс-службы, прогноз главы министерства Дмитрия Патрушева о снижении цен в конце августа-начале сентября остался без изменений. В Минсельхозе напомнили, что мясо птицы традиционно дорожает в летний период. Динамику цен в ведомстве объяснили и ростом внутреннего туризма, который повышает спрос на такую продукцию, а также увеличением издержек производителей.

«Вместе с тем, уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции», - отметили в Минсельхозе.

По данным Росстата, темп роста цен на куриное мясо на неделе с 15 по 21 августа начал замедляться, оно подорожало в среднем на 1,38 процента против 1,53 процента неделей ранее.

С 24 августа Китай запретил ввоз мяса птицы, выпущенного четырьмя российскими предприятиями - Невинномысской и Благодарненской птицефабриками, Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Информацию подтвердили в Россельхознадзоре - служба запросила китайскую сторону прояснить причины введения ограничений, но на данный момент ответа от них не получила. Во всех трех регионах, где представлены данные предприятия - Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область - нет случаев заболевания гриппом птицы, отметили в Россельхознадзоре.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте