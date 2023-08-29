Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?

29.08.2023 | 18:41

Бизнесмена Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Причиной непубличного проведения погребения названа воля родственников.

Отмечается, что похороны состоялись около 16:00 по московскому времени. Как следует из информации на «Яндекс.Картах», до 30 августа Пороховское кладбище закрыто для посещения.

Кладбище, на котором похоронили Пригожина, расположено на востоке Санкт-Петербурга. Своим названием Пороховское кладбище обязано пороховому заводу, в слободе которого оно появилось в XVIII веке.

Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

В сообщении уточняется, что желающие проститься с предпринимателем могут посетить Пороховское кладбище.