Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?

Бизнесмена Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Причиной непубличного проведения погребения названа воля родственников.
Отмечается, что похороны состоялись около 16:00 по московскому времени. Как следует из информации на «Яндекс.Картах», до 30 августа Пороховское кладбище закрыто для посещения.
Кладбище, на котором похоронили Пригожина, расположено на востоке Санкт-Петербурга. Своим названием Пороховское кладбище обязано пороховому заводу, в слободе которого оно появилось в XVIII веке.
Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.
В сообщении уточняется, что желающие проститься с предпринимателем могут посетить Пороховское кладбище.
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