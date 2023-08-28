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В стране и мире

России пообещали дефицит бензина без экстренных мер властей

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Без экстренных мер со стороны властей ситуация с обеспеченностью топливом в стране может заметно ухудшиться, а многие независимые АЗС разорятся. Об этом в комментарии ТАСС заявил коммерческий директор сети заправок «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев.

По его мнению, необходимо либо ввести экспортные пошлины, либо увеличить производство, чтобы насытить внутренний рынок. Эксперт не согласился с мнением Минэнерго, что проблема постепенно разрешится сама собой.

Соловьев напомнил, что разрыв цен на внешнем и внутреннем рынках слишком велик, поэтому ждать улучшения ситуации осенью или к зиме нельзя. Он пообещал, что сначала с рынка исчезнут независимые АЗС, а затем бензин начнет пропадать с заправок вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), ведь топлива не хватит и у них.

Представитель «Нефтьмагистрали» подчеркнул, что дефицит предложения уже есть в ряде регионов. Помимо увеличения объемов экспорта, на него влияют ремонт на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), увеличение объемов грузоперевозок, а также необходимость удовлетворять потребности новых регионов.

Однако основной проблемой он назвал ситуацию с демпферным механизмом, который должен компенсировать нефтяникам недополученную прибыль из-за продажи в стране топлива по сниженным ценам. Демпфера не хватает и сейчас, но с 1 сентября его размер урежут в два раза для снижения нагрузки на бюджет. При этом повышать розничные цены заправки не могут из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая угрожает штрафами.

Эксперт напомнил, что разрыв между стоимостью на независимых АЗС и заправках ВИНКов достигает 3-4 рублей, потому что вторые пока могут продавать топливо по оптовым ценам или даже дешевле, компенсируя потери за счет других отделов. В результате начинается переток клиентов, что приведет к закрытию АЗС.

В августе правительство начало рассматривать ограничения серого экспорта бензина. В том числе сообщалось о возможности ввести лицензирование экспорта, чтобы отсечь незаконный экспорт, однако вопрос пока обсуждается, решение еще не принято.

Между тем о проблемах с бензином сообщают более чем в десяти регионах России. Отсутствие топлива наблюдается в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и Крыму. В Минэнерго указывают, что производство бензина в стране находится на достаточном уровне, а для исправления ситуации создан штаб.

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Источник — lenta.ru
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