Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву с помощью беспилотника

26.08.2023 | 12:56

Министерство обороны России сообщило о пресечении попытки Украины атаковать объекты в Москве и Московской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает РИА Новости.

«Двадцать шестого августа около 3.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Истринском районе Подмосковья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося в сторону столицы. Он подчеркнул, что пострадавших, а также разрушений от обломков дрона нет.

Также сообщалось о закрытии воздушного пространства над тремя московскими аэропортами — Внуково, Шереметьево и Домодедово.