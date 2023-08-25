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В стране и мире

Инвалид пережил остановку сердца в самолете и получил за это миллиарды рублей

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Авиакомпания United Airlines заплатит 30 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей) пассажиру-инвалиду, который пережил остановку сердца из-за плохого обращения сотрудников перевозчика. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 26-летний Натаниэль Фостер-младший (Nathaniel Foster Jr) летел с семьей из Сан-Франциско в Луизиану. Молодой человек прикован к коляске, а для поддержания дыхания ему необходим аппарат ИВЛ. Когда по прилете сотрудник авиакомпании пытался вывезти его из самолета, дыхательная трубка сместилась из-за грубого толчка.

По словам его матери, сын на некоторое время перестал дышать, из-за чего его сердце остановилось, а мозг получил непоправимую травму. В результате Фостер-младший больше не сможет питаться твердой пищей. Кроме того, по словам врачей, полученное повреждение сократило его жизнь на семь с половиной лет.

Родные пострадавшего подали иск против United Airlines и заявили во время разбирательства, что перевозчик должен был предоставить несколько человек для помощи. Более того, когда дыхательная трубка сместилась, сотрудник компании не стал помогать, а просто ушел. Суд обязал United Airlines выплатить штраф.

Ранее сообщалось, что стюардессы British Airways запретили пассажирке-инвалиду провозить коляску в салоне самолета и вызвали гнев пользователей сети. По словам Аннабель Моулт, она летела из Валенсии в Хитроу и заранее оплатила провоз коляски в сложенном виде в салоне самолета. Тем не менее при посадке стюардессы авиакомпании заявили, что коляску необходимо сдать в багажное отделение.

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Источник — lenta.ru
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