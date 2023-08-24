Путин раскрыл обстоятельства возвращения Пригожина в Россию в день гибели

24.08.2023 | 19:18

Бизнесмен Евгений Пригожин вернулся из Африки 23 августа, в день крушения своего бизнес-джета. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — раскрыл обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию президент.

Путин отметил, что Пригожин был талантливым бизнесменом. Он результативно работал заграницей, в том числе в Африке. По словам президента, там Пригожин занимался нефтью, газом и драгоценными металлами.

23 августа произошло крушение самолета бизнесмена, основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Среди пассажиров значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Источник фото - kremlin.ru.