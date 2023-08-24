Сетевое издание|18+|Четверг|24 авг 2023|12:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Очевидица рассказала о крушении самолета Пригожина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница населенного пункта Куженкино в Тверской области, где упал самолет Embraer, в котором пассажиром числился Евгений Пригожин, рассказала о падении бизнес-джета. Ее слова передает РИА Новости.

«Прибежала соседка, никакая, с трясущимися руками. Мы когда уже к окну подошли, я увидела только один гриб, вот это черное облако», — рассказала россиянка.

Она добавила, что, по словам ее соседки, в населенном пункте был слышен очень сильный грохот. После этого в небе заметили самолет, который уже «сверкал огоньками». Жители видели, как бизнес-джет загорелся и стал падать.

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились 10 человек, спасти никого не удалось. Пассажирами лайнера, в частности, числятся Евгений Пригожин и ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. В списке Росавиации также сообщается о трех членах экипажа, находившихся на борту, — о командире, втором пилоте и бортпроводнике.

Из отчета по разбившемуся самолету Пригожина следует, что он за 30 секунд потерял 2,4 километра и затем перестал выходить на связь. Обломки упавшего самолета разбросало в нескольких километрах от падения основной ее части — на следующее утро после автокатастрофы специалисты нашли элемент хвостового оперения самолета в 3,5 километра от места крушения, а также еще один фрагмент бизнес-джета.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте