Под Москвой мигрант ударил девушку в шортах из-за ее одежды и попал на видео

23.08.2023 | 15:47

В подмосковном Нахабино мигрант ударил совершавшую пробежку девушку в шортах и футболке. Он якобы сделал это из-за внешнего вида россиянки, сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых плачущей горожанкой, видно приближающегося к ней молодого человека. «Я бежала, он меня остановил и просто кулаком [ударил] со всей силы. Какая ему вообще разница, как я одета?» — говорит ее голос за кадром.

На другом видео тот же молодой человек выражает одному из прохожих недовольство одеждой девушки. Собеседник поясняет, что она занимается спортом. «Девушка может быть спортсменкой?» — спрашивает мигрант.

Пострадавшая россиянка сняла побои и написала заявление в полицию. Мигранта задержали. Позже канал уточнил, что задержанным оказался другой человек. Напавшего на девушку мужчину продолжают искать.

Ранее в Челябинской области гражданин Таджикистана избил участника специальной военной операции. Перед этим он назвал мужчину агрессором. Пострадавший военнослужащий приехал в отпуск с передовой.

Видео - t.me/breakingmash.