Сетевое издание|18+|Среда|23 авг 2023|17:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Под Москвой мигрант ударил девушку в шортах из-за ее одежды и попал на видео

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В подмосковном Нахабино мигрант ударил совершавшую пробежку девушку в шортах и футболке. Он якобы сделал это из-за внешнего вида россиянки, сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых плачущей горожанкой, видно приближающегося к ней молодого человека. «Я бежала, он меня остановил и просто кулаком [ударил] со всей силы. Какая ему вообще разница, как я одета?» — говорит ее голос за кадром.

На другом видео тот же молодой человек выражает одному из прохожих недовольство одеждой девушки. Собеседник поясняет, что она занимается спортом. «Девушка может быть спортсменкой?» — спрашивает мигрант.

Пострадавшая россиянка сняла побои и написала заявление в полицию. Мигранта задержали. Позже канал уточнил, что задержанным оказался другой человек. Напавшего на девушку мужчину продолжают искать.

Ранее в Челябинской области гражданин Таджикистана избил участника специальной военной операции. Перед этим он назвал мужчину агрессором. Пострадавший военнослужащий приехал в отпуск с передовой.

Видео - t.me/breakingmash.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте