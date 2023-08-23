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В стране и мире

Мужчинам в разных регионах России начали приходить повестки

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В России начали рассылать повестки с требованием прийти в военкомат и получить мобилизационное предписание.

Об этом в среду, 23 августа, пишет издание Ura.ru.

Извещения получают жители Красноярского края, Ярославской и Саратовской областей. В военном комиссариате Красноярского края пояснили, что это обычная плановая работа, в армию гражданских не набирают.

Издание приводит мнение юристов. Согласно их словам, сейчас военкоматы обновляют свои базы данных, поэтому просят граждан прийти и уточнить их.

«Юрист Андрей Примак рассказал, что значит мобилизационное предписание, которое выдается всем военнообязанным гражданам. По нему определяется, в какое формирование попадет резервист после объявления мобилизации. В случае если она будет объявлена, военнообязанные граждане должны будут явиться в определенное время и место, которое и обозначается в мобилизационном предписании», - пишет портал.

Известно, что штраф за неявку по повестке теперь составляет 30 тысяч рублей.

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