В российском городе медведь напал на людей во дворе жилого дома

22.08.2023 | 10:38

В Костроме медведь напал на двух молодых людей во дворе жилого многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, как медведь подбежал к сидевшим на лавке парням, которым удалось убежать.

По информации авторов каналов, сигнал о разгуливающем по улице в российском городе животном поступил в городские службы еще днем, однако прибывшие на место специалисты испугали медведя, и тот забрался на дерево.

Животное пришлось доставать с помощью сотрудников МЧС. Медведя усыпили с помощью специального дротика и спустили с дерева вниз. Сейчас выясняется, откуда он мог сбежать.

Ранее в американском городе Тринидад, штат Колорадо, медведь ворвался в дом 82-летней женщины и поранил ее. По оценкам специалистов, напавший на женщину медведь был детенышем или годовалым медвежонком.

Видео - t.me/shot_shot.