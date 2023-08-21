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В стране и мире

Россиянка отсудила у туроператора 123 тысячи рублей за неправильную кровать

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Российская туристка отсудила у компании «Кам-Тур» 123 тысячи рублей за неправильную кровать в круизе. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным источника, жительница Пермского края, собиравшаяся со своей знакомой в круиз из Чебоксар на теплоходе «Хирург Разумовский», отказалась от поездки из-за того, что в их каюте была одна двуспальная кровать. Уточняется, что туристки решили, что не смогут спать вместе в силу преклонного возраста, а члены экипажа не предоставили им дополнительное место даже за доплату.

Как пишет издание, одна из путешественниц позвонила туроператору, чтобы решить проблему, но на ее звонок не ответили. После этого россиянка обратилась в компанию с претензией, однако ей отказали в возврате средств.

В дело вмешалось управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, которое выявило, что во всех документах по круизу не было информации о том, что в каюте установлена одна двуспальная кровать, а не две односпальные. В ведомстве подготовили иск к компании «Кам-Тур», в котором потребовали взыскать не только стоимость круиза, но и выплатить деньги за неустойку, моральный вред и штраф.

Ранее британский турист отсудил у хозяев съемного дома на Голливудских холмах 375 тысяч долларов за постель с клопами. Путешественник признался, что ему пришлось лечиться в медицинском центре и три года использовать специальные кремы и лосьоны, чтобы избавиться от шрамов, появившихся после укусов.

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Источник — lenta.ru
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