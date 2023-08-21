Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

21.08.2023 | 13:21

В Москве-реке в районе парка «Зарядье» нашли диггеров-подростков — они в составе экскурсии гуляли по подземным объектам города в мощный ливень и пропали.

Диггеры отправились на экскурсию в воскресенье, 20 августа, — они спускались в главный канал московской водосточной сети, начало было назначено на 11:00 в районе реки Неглинки. Вечером того же дня в парке «Зарядье» была объявлена эвакуация, а территорию зоны отдыха закрывали по техническим причинам. Позднее в районе набережной парка заметили первого диггера, утром 21 августа появилась информация о втором.

Найденным подросткам было 15 и 17 лет. Предположительно, они являются родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. О самом Маркушине известно, что он любитель активного отдыха.

Позднее в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной нашли тело еще одной участницы экскурсии — ей оказалась 15-летняя школьница. У нее обнаружили травму головы, которую она могла получить, когда людей смыло потоком из коллектора.

В экстренных службах, в свою очередь, заявляли, что в реке нашли девочку и мужчину возрастом около 40 лет. Их личности устанавливаются.

Пропавших диггеров может быть больше

Всего, по информации спасателей, в спустившейся под землю в дождь группе могло быть до восьми человек. Никто из них не выходит на связь, поиски людей продолжаются. «Среди пропавших в коллекторе может быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник», — сообщили спасатели.

По другим данным, на экскурсию записывались минимум 10 человек. Возможно, в составе группы было и 20 человек.

Скорее всего, группа состояла из пяти человек, спасателям осталось найти Маркушина и гида, чья личность пока не установлена.

Новые спуски в московские коллекторы отменили

Экскурсии временно приостановлены — организаторы отменили все ближайшие спуски и вернули участникам деньги за билеты.

Следователи устанавливают число, имена и точное местонахождение участников спуска 20 августа. В поисках задействованы сотрудники «Мосводоканала».

В день спуска в Москве выпало рекордное количество осадков

20 августа в Москве был сильный ливень: выпало более половины месячной нормы осадков. Ливень подтопил некоторые станции метро и торговые центры, а также концертную площадку VK Stadium.

Было зафиксировано 43 миллиметра осадков днем и еще 4 миллиметра ночью — таким образом, суточное количество дождей за этот день в столице составило 47 миллиметров или 60 процентов месячной нормы. Синоптики указывают, что этот ливень побил рекорд осадков, зафиксированный 20 августа 1999 года, — тогда уровень составил 18,2 миллиметра.

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня — он означает, что такая погода опасна, есть риски стихийных бедствий и ущерба.

Вероятнее всего, ливень застал участников экскурсии под землей — вода слишком резко поднялась. Предположительно, организаторы экскурсии не учли прогноз погоды и проигнорировали предупреждения экстренных служб. В случае непогоды спуск обычно отменяют. Почему в этот раз он состоялся — неизвестно.