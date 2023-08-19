Россиянка купила для кошек отдельную квартиру и попала под суд

19.08.2023 | 15:16

Жительница Свердловской области купила отдельную квартиру для кошек. Она поселила там 12 мейн-кунов и оставила их без присмотра, сообщает портал E1.Ru.

За создание питомника россиянка попала под суд — соседи подали на нее иск, пожаловавшись на сильный неприятный запах, который распространился по подъезду. Прибывший на место специалист Роспотребнадзора зафиксировал превышение аммиака в воздухе. От запаха у эксперта во время осмотра начался кашель и заслезились глаза.

В суде хозяйка животных заявила, что ухаживает за питомцами, а также регулярно проводит уборку и дезинфекцию в квартире.

Несмотря на это соседи выиграли дело. Суд обязал женщину вывезти кошек из жилья, однако заводчица оспорила вердикт. В результате ей разрешили оставить в помещении трех мейн-кунов.

Ранее стало известно о жительнице Новокузнецка, которая превратила свою квартиру в приют для сотни крыс. Всего вместе с ней проживают 120 грызунов, часть которых женщина нашла около мусорных баков.