Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса с 30 мутациями

19.08.2023 | 14:57

Новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями вряд ли несет в себе серьезную опасность, считает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему SARS-CoV-2 продолжает видоизменяться.

«Думаю, что ничем он не опасен и ничем он не будет грозить, потому что это отражение естественного процесса. Мутации происходят в вирусе независимо ни от кого и ни от чего, каждый день их десяток, а то и больше. Их просто все не перечисляют, просто какой-то вдруг берут, который, например, быстрее всех распространяется. Это естественный процесс — приспособление вирусов к меняющимся условиям. Если новая конструкция получается более прогрессивная, например, более контагиозная, более заразная, быстрее распространяется, то она будет вытеснять все предыдущие конструкции, что сейчас и происходит в преддверии осенне-зимнего периода», — оценил опасность нового варианта специалист.

Нужно в первую очередь смотреть на летальность, как тяжело болеет, кто болеет — маленькие дети, пожилые или люди с иммунодефицитом. Надо несколько месяцев, чтобы накопилась эта статистика.

Ранее британское Агентство по безопасности в области здравоохранения обнаружило в Соединенном Королевстве новый вариант коронавируса BA.2.86. Специалисты насчитали у него более 30 мутаций шиповидного гена. По информации The Guardian, впервые эту разновидность коронавируса нашли в Израиле. Затем вариант зарегистрировали в Дании и США.

18 августа Всемирная организация здравоохранения сообщила, что будет мониторить распространение BA.2.86. Из-за большого числа мутаций его включили в список вариантов, находящихся под наблюдением.