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В стране и мире

В Сахалинском зоопарке сотрудники поиграли в гляделки с рысями и проиграли

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В Сахалинском зооботаническом парке сотрудники решили поиграть в гляделки с самцом рыси Майклом и проиграли. Момент попал на видео, ролик опубликован в Telegram-канале учреждения.

На кадрах видно, что рысь Майкл неотрывно смотрит в камеру и лишь ненадолго отводит взгляд. Таким образом в зоопарке реили проверить, будет ли нервничать хищник, если смотреть на него неотрывно, и пришли к выводу, что скорее да — у него дергался кончик хвоста. В связи с этим они решили не продолжать эксперимент и признали победу за Майклом.

Сотрудники также попытались встретиться взглядом с самкой Боней, но им это не удалось — она старательно избегала этого.

«Вывод: не будем нервировать Боню и Майкла, ведь за ними можно наблюдать и без пристального взгляда в глаза», — говорится в публикации.

Там также сказано, что у кошачьих центральное и периферическое зрение не имеют четкой границы, как у человека — их глаза могут охватывать и детально изучать все, что попадает в поле зрения, и при этом и не надо переводить взгляд с одного предмета на другой. В публикации отмечается, что Майкл легко держит ситуацию под контролем благодаря этой особенности.

Ранее сообщалось, что на озере Ольхон туристы заметили молодую рысь. Они обратили внимание, что дикий зверь не был смущен вниманием человека, демонстративно точил когти и нарочито медленно двигался. Сотрудники ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» отметили, что туристам повезло снять хищника в естественной среде обитания.

Видео - t.me/sakhalinzoo.

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Источник — lenta.ru
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