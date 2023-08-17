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В стране и мире

Кинг продал права на свой рассказ студентке из Узбекистана за один доллар

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Американский писатель, король «ужасов» Стивен Кинг продал свой рассказ под названием «Человек, который не пожимал рук» студентке узбекского филиала ВГИКа Гульнаре Ивановой. Об этом сообщает RTVI.

Сумма сделки составила один доллар: незадолго до этого девушка приняла участие в программе Dollar Baby, которая позволяет начинающим режиссерам выкупать права на работы Кинга.

Снятый Ивановой фильм победил на фестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер», однако пока он недоступен для просмотра.

«Фильм пока не в доступе, как только его можно будет показывать в люди, я проинформирую на своих страницах», — сообщила кинематографистка.

Рассказ Кинга «Человек, который не пожимал рук» вышел в 1985 году в составе сборника «Команда скелетов». В основе его сюжета лежала история о человеке, который губил все живое своими прикосновениями.

Ранее автор «Саги о ведьмаке» польский писатель Анджей Сапковский поделился подробностями работы над новой книгой по вселенной персонажа.

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Источник — lenta.ru
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