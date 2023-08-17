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В стране и мире

Более 1,2 тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов

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Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье, Турция, из-за отмены рейсов авиакомпании Red Wings по техническим причинам. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Перевозчик разместил часть российских граждан в отелях и обеспечил их питанием. «Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», — добавил посол.

Ерхов также заверил, что российское генконсульство в Анталье активно следит за ситуацией и рекомендует россиянам следовать указаниям представителей авиакомпании.

Ранее в авиакомпании Red Wings связали задержку российских туристов в Турции на двое суток с санкциями Запада в сфере авиационной промышленности.

Сложности прежде всего связаны с ремонтом воздушных судов, в том числе с ограничениями на поставку иностранных запчастей.

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Источник — lenta.ru
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