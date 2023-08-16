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В стране и мире

Траты россиян на еду превысили расходы американцев в пять раз

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Траты россиян на еду превысили аналогичные расходы американцев в пять раз. Об этом со ссылкой на статистические данные Euromonitor сообщает портала Picodi.

Аналитики подсчитали, какая доля потребительских расходов в разных регионах мира приходится на продукты питания и безалкогольные напитки, потребляемые дома. В пяти странах на такие затраты приходится менее десятой части всех расходов. Среди лидеров рейтинга США (6,7 процента), Сингапур (8,4 процента), Великобритания (8,7 процента), Ирландия (9,2 процента) и Швейцария (9,9 процента).

Россия находится на 69-м месте в списке - расходы на еду дома составляют почти треть (29 процентов) от всех затрат граждан. Ниже в рейтинге расположились Белоруссия, Индия (по 32,1 процента), Египет (37,6 процента), Узбекистан (46,5 процента) и Казахстан(49,4 процента). Самый высокий показатель доли затрат на питание в Нигерии (59 процентов), Мьянме (56,6 процента) и Кении (56,1 процента).

В денежном выражении самые большие расходы на продукты среди европейских стран зафиксированы в Швейцарии (359 долларов в месяц), Норвегии (341 доллар в месяц) и Дании (311 долларов в месяц). Эксперты объясняют это общим высоким уровнем цен на товары в этих государствах.

В России, по подсчетам специалистов, расходы на еду составляют 146 долларов в месяц. В Грузии эта сумма равна 116 долларам, в Азербайджане - 102 долларам, а в Белоруссии - 98 долларам. Самые низкие траты на продукты при этом у граждан Туркменистана и Узбекистана - 26 и 40 долларов соответственно.

Для составления рейтингов аналитики Picodi использовали последние доступные данные Euromonitor и местных статистических бюро, касающиеся ​​доли расходов на потребляемые дома продукты питания и безалкогольные напитки в 105 странах мира. Для расчета суммы расходов при конвертации валют использовался средний курс согласно Google Finance за июль 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым заявил, что ярмарки помогают бороться с перекупщиками, и призвал создавать в стране условия для их проведения. Глава региона рассказал Путину, что в прошлом году в канун религиозных праздников перекупщики кратно завышали цены на продовольствие. Тогда в Ингушетии решили проводить ярмарки, что позволило продавать там продукты на 15-20 процентов дешевле, чем на рынках.

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Источник — lenta.ru
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