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В стране и мире

Назван срок перехода на новые государственные учебники в российских школах

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Полный переход на новые государственные учебники в российских школах произойдет за пять лет. Такой срок назвал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что полный комплект государственных школьных учебников по всем предметам будет подготовлен до 2025 года.

Ранее Кравцов сообщал, что в новом учебнике истории для учащихся 10-11-х классов, который презентовали в начале августа, было решено уйти от европоцентризма.

Во главу угла, как отметил министр, была поставлена история России.

Отдельно в учебнике истории рассказывается об Украине как об «ультранационалистическом государстве».

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Источник — lenta.ru
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