Сетевое издание|18+|Среда|16 авг 2023|15:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

МВД захотело получить доступ к электронным устройствам россиян без санкции суда

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


МВД России предлагает внести поправки в закон «Об оперативно-разыскной деятельности», предусматривающие доступ силовиков к электронным устройствам граждан и данным, передаваемым через интернет, без санкции суда. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Из его содержимого следует, что ведомство хочет в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени, не дожидаясь решения суда.

Необходимость принятия поправок в МВД объясняют увеличением числа киберпреступлений, но расследование 71 процента уголовных дел по ним полицейские вынуждены приостановить из-за того, что им не удалось определить преступника, отмечает РБК. Это происходит потому, что электронная информация на удаленном сервере может быть повреждена, искажена или уничтожена злоумышленниками дистанционно, вследствие чего правоохранители теряют доказательную базу, что затрудняет установление преступников.

С принятием поправок полицейские смогут оперативно получить удаленный доступ к данным дата-центров, облачных хранилищ, операторов связи и устройств граждан. Однако эксперты указывают и на обратную сторону — изменения могут привести к злоупотреблениям, отмечает «Коммерсантъ».

Сейчас доступ к электронным данным защищается статьей Конституции о тайне переписки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте